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حماية زابوريجيا النووية.. غروسي يزور روسيا وأوكرانيا

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2022 3:03 مساءً
لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت إن القصف الذي تسبب في قطع خط التيار الكهربائي المتصل بأجهزة التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا “عمل غير مسؤول بالمرة”، ودعت مجددا إلى إنشاء منطقة حماية للمحطة.

وذكرت الوكالة نقلا عن مديرها العام رافائيل جروسي “استئناف القصف واستهداف المصدر الخارجي الوحيد للتيار الكهربائي عمل غير مسؤول بالمرة”.

وأكدت أن المحطة تعتمد الآن على مولدات كهرباء تعمل بالوقود، مشيرة إلى أن غروسي سيزور روسيا وأوكرانيا “قريبا” لمناقشة إنشاء منطقة حماية للمحطة.

وفي وقت سابق، وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الهجمات التي تستهدف محطة زاباروجيا النووية بأنها “غير مقبولة”.

وأعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، أنّ “القصف الأوكراني أدّى إلى تسرب زيت الوقود إلى القناة التي تزود محطة زاباروجيا للطاقة النووية بالمياه”.

يذكر أن وفداً برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي، زار محطة الطاقة النووية، الشهر الماضي، وسار موظفو المحطة و”روساتوم” عبر أراضيها، وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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