غريغ فيرغيس.. انتخاب أول رئيس أسود لمجلس العموم في تاريخ كندا

انتخب النواب الكنديون (الثلاثاء 3-10-2023) غريغ فيرغيس رئيسا لمجلس العموم، ليصبح بذلك أول رجل أسود في تاريخ بلاده يتبوأ هذا المنصب.

وقال النائب الليبرالي في كلمة أمام مجلس العموم بعد انتخابه إن مجلس العموم هو “المكان الذي يمكن أن نجري فيه نقاشات حماسية، لكنها نقاشات حماسية ومحترمة”.

وعملا بالتقليد، رافق فيرغيس أثناء توجّهه إلى كرسي رئاسة المجلس لتسلم مهام منصبه الجديد كل من رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعيم المعارضة بيار بولييفر.

وقال ترودو مهنئا فيرغش بحرارة، إن الأخير “مصدر إلهام لجميع الكنديين، وبخاصة للأجيال الشابة التي ترغب في الانخراط في السياسة”.

انتخب فيرغيس نائبا للمرة الأولى في 2015 وأسس وشارك لمدة ست سنوات في رئاسة تجمّع البرلمانيين السود. وتتمثل مهمته بصفته رئيسا لمجلس العموم بإدارة المناقشات وإنفاذ القواعد مع الحفاظ على حياده وعدم التصويت إلا في حالة تعادل الاصوات.

للتذكير، تم انتخاب غريغ فيرغيس بعد أسبوع من استقالة سلفه أنتوني روتا بعدما أثار جدلاً واسعا بتكريمه أحد قدامى المحاربين الأوكرانيين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا. وتبين لاحقا أنه كان على ما يبدو عنصرا في “قوات الأمن الخاصة النازية” (إس إس).