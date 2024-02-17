السبت 7 شعبان 1445 ﻫ - 17 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غريفيث: حماس ليست منظمة إرهابية

منذ ساعتين
مارتن غريفيث

مارتن غريفيث

A A A
طباعة المقال

صرح منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

وأضاف غريفيث في مقابلة تلفزيونية بثت يوم أمس الجمعة أن الأمم المتحدة تصنف حماس حركة سياسية.

وأعرب المسؤول الأممي عن اعتقاده بأنه من الصعب جدا لإسرائيل التخلص من المجموعات المسلحة دون التوصل إلى حل تفاوضي يضمن تطلعاتهم.

كما أعرب غريفيث في المقابلة نفسها عن قلقه من احتمال شن إسرائيل هجوما على مدينة رفح التي تضم مئات الآلاف من النازحين من أماكن أخرى في قطاع غزة.

يذكر أن دولا غربية اتخذت عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إجراءات ضد حركة حماس، تشمل تصنيفها “منظمة إرهابية” واستهداف كل من يتعاطف معها.

وتتبنى دول أخرى، مثل روسيا، موقفا مغايرا من حماس، إذ تتعامل معها بوصفها حركة سياسية تمثل جزءا من الشعب الفلسطيني.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

انزلاق للتربة بمنجم في تركيا يحتجز 8 موظفين
غزة تحت النار
100 مسيرة بعشرات الدول ينظمها تحالف مؤيد لفلسطين
الحوثيون يتبنون استهداف ناقلة نفط بريطانية بصواريخ

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية
إسرائيل تريد الحرب.. كيف سيردّ "الحزب"؟
باحث في مختبر
كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
صورة عن إخراج القيد اللبناني
تكلفة استخراج بيان القيد بـ "400 ألف ليرة".. ماذا عن باقي المعاملات!؟