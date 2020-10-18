غريفيث ينفي نقله السفير الإيراني إلى صنعاء

نفى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الأخبار المتداولة بشأن نقل السفير الإيراني لدى الحوثيين على متن طائرة أممية إلى صنعاء، وسط تضارب بشأن الطريقة التي وصل بها إلى العاصمة اليمنية.

وقال المكتب في بيان مقتضب إنه ينفي ”أي دور في نقل حسن إيرلو إلى #صنعاء، ويحث الإعلاميين على التأكد من المعلومات قبل نشرها عبر التواصل مع القسم الإعلامي للمكتب“.

وكان تقرير إعلامي يمني قد تكهن بأن السفير الإيراني قد وصل صنعاء على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.

ولم تعلق الحكومة اليمنية بشكل مباشر على مسألة وصول السفير الإيراني، لكنها انتقدت بشدة الخطوة معتبرة أن تعيين سفير جديد لدى ميليشيا الحوثي لن يضيف جديدا يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الإيراني على المسؤولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي، والوصاية على قرار الميليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم عسكري إيراني لصنعاء.

وأضاف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التصعيد امتداد للعدوان الإيراني الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ خمسة أعوام، والتآمر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.