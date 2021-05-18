غزة.. 217 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم التاسع على التوالي

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 217 شهيداً.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً.

وأشارت الوزارة إلى وجود 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 في الأجزاء العلوية بينها 130 إصابة بالرأس، موضحة أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

وطالبت وزارة الصحة في غزة بسرعة بفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الطبية.

توقف المختبر المركزي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، توقف خدمات المختبر المركزي التابع لها لليوم الثاني على التوالي جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد الذي طال مركز صحي شهداء الرمال بشارع الوحدة، يوم أمس الإثنين.

وقال د. أيمن الحلبي مدير عام الخدمات الطبية المساندة بالوزارة، “إن الاستهداف المتعمد لمبنى عيادة الرمال أدى إلى توقف خدمات المختبر المركزي بشكل كامل عن العمل”.

وذكرت الصحة أنه حتى اللحظة لم يتمكن ممثلو مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الحصول على التنسيق اللازم من جانب قوات الاحتلال للوصول إلى مقر الوزارة.

وأوضحت أنها تتواصل منذ يوم أمس، لعقد لقاء بهدف إطلاع منظمة الصليب الأحمر على جملة الاعتداءات على القطاع الصحي وواقع العمل الصحي بغزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على المرافق الصحية.