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رشقات صاروخية من غزة وتسلل عشرات المسلحين للداخل الإسرائيلي

منذ 30 دقيقة
إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل (رويترز)

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أُطلِقت عشرات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ، في ساعة مبكرة صباح السبت، فيما دوّت صافرات الإنذار في الأراضي الإسرائيليّة. وسُمع دويّ انفجارات في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ناتجة على ما يبدو عن إطلاق رشقات من الصواريخ المختلفة. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل إلى مستوطنات غلاف غزة عبر طائرة شراعية، فيما أبلغ الجيش الإسرائيلي في بيان عن وقوع حادث أمني في المناطق المحيطة بغزة.

وبحسب رويترز الجيش الإسرائيلي يقول في بيان أن لديه تقارير أولية عن تسلل مسلحين فلسطينيين من غزة.

وأعلنت حماس أن قائدها العسكري سوف يلقي كلمة بعد قليل. وقال بيان صادر عن حماس إن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف “أبو خالد” سيلقي “بيانا مهما للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعد قليل”.

وكان قد تم تفعيل نظام صفارات الإنذار في مناطق جنوب تل أبيب وفي بئر السبع، بعد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات حدودية والمنطقة الجنوبية، واعتراض عدد من الصواريخ بواسطة القبة الحديدية.

وإعلان حالة الاستنفار في صفوف سلاح الجو والمنطقة الجنوبية في إسرائيل، كما تم إصابة عدد من المباني في مدينة عسقلان بصاروخ.

وبحسب مراسل “العربية”، هناك إصابة لمستوطنة إسرائيلية بجراح خطيرة جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع مع كبار القادة الأمنيين خلال ساعات لبحث إطلاق الصواريخ من غزة.

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات غلاف غزة للبقاء في الملاجيء.

وتفرض إسرائيل حصارا على غزّة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على السلطة في القطاع. ومذّاك، خاضت الفصائل الفلسطينيّون وإسرائيل ولات تصعيدية مدمّرة.

 

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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