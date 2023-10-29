غزّة صباح الأحد: عودة الاتصالات جزئيًّا

أشارت منظمة “نت بلوكس” لمراقبة الشبكات، إلى أن خدمة الإنترنت بدأت تعود بشكلٍ تدريجي إلى قطاع غزة، بعد أن انقطعت الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

وذكرت “نت بلوكس” عبر منصة “أكس”، أن “بيانات الشبكة في الوقت الحقيقي تظهر أن الاتصال بالإنترنت يعود في قطاع غزة”. وأكد أحد المتعاونين مع وكالة “فرانس برس” في غزة أنه تمكن من الاتصال بالإنترنت وبشبكة الهاتف المحمول وأنه استطاع الاتصال بأشخاص آخرين.

ونقلت “رويترز” عن وسائل إعلام فلسطينية قولها في وقتٍ مبكر اليوم، إن اتصالات الهاتف والإنترنت تعود بالتدريج إلى قطاع غزة.

بدورها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” بـ”عودة خدمة الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة”.