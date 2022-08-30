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غضبٌ في الهند بعد مقتل فتاة حرقًا

منذ 35 دقيقة
علم الهند

علم الهند

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شكّلت الشرطة الهندية الثلاثاء 30 آب، وحدة خاصة للتحقيق في مقتل فتاة قالت إن شخصًا أحرقها بعد رفضها عرضه للزواج، في قضية أثارت غضبًا في بلد يتفشى فيه العنف ضد المرأة.

وحثّت جماعات هندوسية متشددة على إعدام المتهم، وهو رجل مسلم قالت الشرطة إنه يعيش في نفس المنطقة التي تعيش فيها الضحية وهي هندوسية بولاية جاركاند في شرق الهند.

وأفادت الشرطة بأن الرجل سكب الكيروسين على الضحية من خلال نافذة منزلها في أثناء نومها، وأضرم النار فيها يوم الثلاثاء الماضي. ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى يوم الأحد بعد إصابتها بحروق شديدة.

كما أوضح متحدث باسم شرطة ولاية جاركاند أنه تم اعتقال المتهم وشريك له.

ولم يتسنَّ لرويترز الاتصال بعائلة المتهم أو محاميه.

هذا وقال المجلس الهندوسي العالمي إن الطائفة الهندوسية التي تمثل أغلبية في الهند ستنظم احتجاجات في الشوارع إذا لم يُتخَذ الإجراء المناسب.

    المصدر :
  • رويترز

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