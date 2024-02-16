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غضب أوروبي من وفاة نافالني في سجون روسيا.. "بوتين عذبه حتى الموت"

منذ ساعتين
محتجون أمام السفارة الروسية في برلين حاملين صور زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني

محتجون أمام السفارة الروسية في برلين حاملين صور زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني (رويترز)

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (الجمعة 16-2-2024)) إن المعارض الروسي أليكسي نافالني توفي راح ضحية كونه رمزا لروسيا حرة وديمقراطية، وهي تصريحات تنطوي على القول إنه قُتل عمدا، وهو نفس ما تبناه وزير المالية.

وقالت بيربوك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تفرد أليكسي نافالني بكونه رمزا لروسيا حرة وديمقراطية. وهذا بالتحديد السبب وراء وفاته”.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر على إكس أيضا “ناضل أليكسي نافالني من أجل روسيا ديمقراطية… ولذلك عذبه بوتين حتى الموت”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا المسؤولية عن وفاة زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وقال ميشيل في منشور على إكس “ناضل أليكسي نافالني من أجل قيم الحرية والديمقراطية”.

وأضاف “قدم أقصى التضحيات الممكنة من أجل مبادئه. ويحمل الاتحاد الأوروبي النظام الروسي وحده المسؤولية عن هذه الوفاة المأساوية”.

    المصدر :
  • رويترز

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