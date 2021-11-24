غضب دولي لإعدام إيران لرجل أدين بجريمة ارتكبت حين كان قاصرا

ضرب النظام الإيراني كعادته، كافة المطالبات الدولية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل بتهمة القتل حين كان قاصرا.

واتهمت منظمات حقوقية والأمم المتحدة، الأربعاء، إيران بـ “الاستهزاء” بالتزاماتها الدولية، بعد تنفيذها حكم الإعدام بحق شاب مدان بجريمة قتل اتهم بارتكابها حين كان قاصرا.

ونفذ حكم الإعدام، بآرمان عبد العالي، (25 عاما)، فجرا في سجن رجائي شهر قرب طهران بموجب “قانون القصاص”، لادانته بقتل صديقته، كما أفاد موقع السلطة القضائية “ميزان اونلاين”.

وكان إعدام عبد العالي قد أرجىء مرات عدة العام 2020، ثم في أكتوبر ونوفمبر 2021، بعد احتجاجات لمنظمات دولية.

وقال، محمود أميري مقدم، رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها في أوسلو والتي تراقب الاعدامات في البلاد، إن “إعدام آرمان عبد العالي يشكل جريمة دولية”.

وأضاف أنه “إلى جانب إعدامه بجريمة مزعومة ارتكبت حين كان تحت سن 18 عاما، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي، فقد حكم على آرمان بالسجن استنادا إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، وبدون محاكمة عادلة، أو اتباع للإجراءات القانونية الواجبة”.

واعتبرت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “المضي قدما بالإعدام على الرغم من تدخلات أطراف متعددة أمر مقلق للغاية”، خصوصا وأن الجهود لوقف تنفيذ الإعدام شملت اتصالات مباشرة بين الأمم المتحدة وايران.

وقالت “نأسف أيضا لأنه خلال الشهرين الماضيين نُقل عبد العالي إلى السجن الانفرادي ست مرات قبل موعد إعدامه المقرر، وفي كل مناسبة كان يتم إرجاء الإعدام قبل المضي قدما في تنفيذه”.

ولفت مقدم أيضا إلى أن “نقله المتكرر لتنفيذ حكم الإعدام ثم إعادته بدون تقديم ايضاحات” يشكل “تعذيبا نفسيا”.

وطالب بتحميل، إبراهيم رئيسي، الذي كان يرأس السلطة القضائية قبل انتخابه رئيسا لإيران هذا العام مسؤولية إعدام عبد العالي ومحاسبته.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن عبد العالي اعترف بارتكاب الجريمة عند اعتقاله، لكن لم يتم العثور على جثة وهو تراجع لاحقا عن اعترافاته، مشيرة إلى أنه كان يبلغ 17 عاما عند حصول جريمة القتل.

وأضافت أن عبد العالي نُقل إلى السجن الانفرادي الساعة 8 من مساء الثلاثاء قبل إعدامه، ولم يُمنح فرصة لقاء أخير مع أسرته.

ونفذت إيران، ثاني دولة في العالم بعد الصين في عدد الإعدامات المنفذة، حكم الإعدام في 246 محكوما بحسب منظمة العفو الدولية.

وتندد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية بانتظام بإعدام أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.

وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.