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غضب عراقي بسبب مناقشة المندوبة الأممية ملف الانتخابات مع إيران

1 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 11:17 صباحًا
جينين بلاسخارت خلال زيارتها لطهران

جينين بلاسخارت خلال زيارتها لطهران

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أثارت زيارة المندوبة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون العراق جينين بلاسخارت إلى طهران غضب قوى سياسية عراقية مختلفة ، خاصة بعد مناقشة الانتخابات العراقية مع علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي،

وقال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، إن ”ما قامت به بلاسخارت تصرف خارج نطاق عملها وصلاحيتها، فلا يمكن لها مناقشة ملف الانتخابات العراقية مع أي طرف خارجي وخارج الحدود العراقية، فهذا تجاوز على سيادة العراق“.

وبين الألوسي أن ”ذهاب بلاسخارت نحو طهران ومناقشتها ملف الانتخابات العراقية مع المسؤولين الإيرانيين، دليل واعتراف واضح على الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي سواء السياسي وحتى الأمني“.

وأكد أن ”ما قامت به المندوبة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون العراق جينين بلاسخارت، سيفتح باب التدخلات الخارجية الإيرانية وغيرها بقوة في قضية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهنا على الحكومة العراقية التحرك سريعاً لوضع حد لأي تحركات لبلاسخارت خارج نطاق عملها وفق الأعراف الدولية“.

إلى ذلك قال عضو مجلس النواب العراقي و‏‏رئيس اللجنة السياسية في البرلمان العربي ظافر العاني في تغريدة له، إنه ”لا توجد جهة شرعنت التزوير والفساد والتدخل في الانتخابات العراقية مثل بعثة الأمم المتحدة في العراق عبر تقارير تبريرية مخادعة“.

وبين أنه ”ما زيارة بلاسخارت إلى طهران اليوم ومناقشتها هناك موضوع الانتخابات العراقية إلا دليل إضافي، ولهذا فإن إبعاد الأمم المتحدة عن الانتخابات العراقية يجعلها أكثر نزاهة“.

وتعول الحكومة العراقية على الإشراف الدولي والأممي لضمان انتخابات نيابية نزيهة، عقب تحديد موعدها النهائي، فيما تُجري خلية حكومية حراكاً مكثفاً للتواصل مع فرق الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، لتهيئة مشاركتهم في مراقبة عملية الاقتراع.

وكان من المقرر أن يجري العراق انتخابات نيابية مبكرة في السادس من حزيران يونيو المقبل، لكن المفوضية المسؤولة عن عملية الاقتراع طالبت بتمديد تلك الفترة، لفسح المجال أمام الأحزاب والكيانات السياسية، واستكمال كافة المستلزمات اللوجستية، مثل إكمال عملية تسجيل الناخبين في النظام البايومتري.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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