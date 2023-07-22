غليان في الشارع الإسرائيلي قُبيل التصويت على بند "المعقولية"

يستعد الائتلاف الحكومي للتصويت في الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة “عدم المعقولية” مطلع الأسبوع المقبل.
فيما أعلنت حركات الاحتجاج ومنظمي التظاهرات ضد خطة ”الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء عن تنظيم تظاهرة حاشدة أمام الكنيست بدأت بمسيرة انطلقت من تل أبيب يوم الخميس الماضي باتجاه القدس بمشاركة آلاف المحتجين، فيما يتزايد عدد جنود قوات الاحتياط الذين يعتزمون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية.
ومن المقرر أن تتجدّد السبت الاحتجاجات والتظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل التظاهرة المركزية في تل أبيب، كما أنه من المتوقع أن يصل عشرات آلاف من المتظاهرين إلى القدس صباح الأحد وسينظمون مسيرات وتظاهرة كبرى ستستمر حتى التصويت النهائي على مشروع قانون إلغاء ذريعة “عدم المعقولية” المقرر أن يجري يوم الإثنين المقبل، والذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتتعالى أصوات الخبراء القانونيين والدستوريين في إسرائيل، رافضة لهذا القانون الذي يرون أنه يشكّل “ضررا بالقيم الديمقراطية لدولة إسرائيل”، في حين تصاعد التوتر بين المستشارة القضائية ووزراء حكومة بنيامين نتنياهو إلى حد تهديدها بالإقالة.