غليان في الشارع الإسرائيلي قُبيل التصويت على بند "المعقولية"

يستعد الائتلاف الحكومي للتصويت في الهيئة العامة للكنيست ‏الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ‏ذريعة “عدم المعقولية” مطلع الأسبوع المقبل.‏

‏فيما أعلنت حركات الاحتجاج ومنظمي التظاهرات ضد خطة ‏‏”الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء عن تنظيم ‏تظاهرة حاشدة أمام الكنيست بدأت بمسيرة انطلقت من تل ‏أبيب يوم الخميس الماضي باتجاه القدس بمشاركة آلاف ‏المحتجين، فيما يتزايد عدد جنود قوات الاحتياط الذين ‏يعتزمون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية.

ومن المقرر أن تتجدّد السبت الاحتجاجات والتظاهرات في ‏جميع أنحاء إسرائيل التظاهرة المركزية في تل أبيب، كما أنه ‏من المتوقع أن يصل عشرات آلاف من المتظاهرين إلى ‏القدس صباح الأحد وسينظمون مسيرات وتظاهرة كبرى ‏ستستمر حتى التصويت النهائي على مشروع قانون إلغاء ‏ذريعة “عدم المعقولية” المقرر أن يجري يوم الإثنين المقبل، ‏والذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة ‏الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق ‏الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو ‏الحالية بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.‏

وتتعالى أصوات الخبراء القانونيين والدستوريين في إسرائيل، ‏رافضة لهذا القانون الذي يرون أنه يشكّل “ضررا بالقيم ‏الديمقراطية لدولة إسرائيل”، في حين تصاعد التوتر بين ‏المستشارة القضائية ووزراء حكومة بنيامين نتنياهو إلى حد ‏تهديدها بالإقالة.‏