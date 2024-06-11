الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
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غموض يحيط باختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي في إحدى الغابات والجيش يعلّق

منذ 14 دقيقة
نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما

نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما

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قال الجيش اليوم الثلاثاء إن طائرة تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما ربما تكون قد تحطمت في إحدى الغابات، رغم عدم العثور عليها بعد.

وذكر القائد العسكري بول فالنتينو فيري أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه معوقات منها كثافة الغابات والضباب الذي يؤثر على الرؤية.

وقالت الرئاسة في مالاوي يوم أمس الاثنين إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان “جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن”.

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي الساعة 0917 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

    المصدر :
  • رويترز

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