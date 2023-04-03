غموض يخيم على تفاصيل انفجار منطقة "المزة" في دمشق

ما زال يخيّم الغموض على تفاصيل انفجار عبوة ناسفة في سيارة تسبب في سماع دوي انفجارات كبيرة في منطقة المزة قرب العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصادر بالشرطة قولها إنه لم تقع إصابات جراء انفجار العبوة الناسفة.

لكن لم تتضح على الفور أسباب الانفجار، وما إذا كان هناك شخص معين استهدفه هذا الهجوم النادر الذي وقع في منطقة فاخرة يقيم بها كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات”.

وتداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل مقاطع فيديو من موقع الانفجار.

انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بدمشق دون وقوع إصابات pic.twitter.com/q0fjkyPPZn — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 2, 2023

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة محترقة.

قبل قليل،

دوى صوت انفجار واحترقت سيارات عدّة وسط دوار مزة فيلات شرقية في دمشق بدون معلومات مؤكدة عن سبب ذلك وعن الأضرار الناجمة. المنطقة التي دوى فيها الانفجار تقع بين عدة مقرات تابعة للأمم المتحدة وقرب شارع السفارات الفيديو متداول من هناك pic.twitter.com/6NUCt4i1n0 — messi psg (@liomessil) April 2, 2023

يأتي هذا مع توالي الضربات الجوية على الأراضي السورية، الأيام الأخيرة، وكان آخرها في ساعة مبكرة من الأحد بمنطقة حمص وريفها، حيث أدت لإصابة 5 عسكريين بجروح، وفقا لإعلام النظام السوري.

⭕️ مصدر في قيادة شرطة دمشق: صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات. pic.twitter.com/W4cZMDDHzK — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) April 2, 2023