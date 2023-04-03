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غموض يخيم على تفاصيل انفجار منطقة "المزة" في دمشق

منذ ساعة واحدة
من انفجار المزة في سوريا

من انفجار المزة في سوريا

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ما زال يخيّم الغموض على تفاصيل انفجار عبوة ناسفة في سيارة تسبب في سماع دوي انفجارات كبيرة في منطقة المزة قرب العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصادر بالشرطة قولها إنه لم تقع إصابات جراء انفجار العبوة الناسفة.

لكن لم تتضح على الفور أسباب الانفجار، وما إذا كان هناك شخص معين استهدفه هذا الهجوم النادر الذي وقع في منطقة فاخرة يقيم بها كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات”.

وتداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل مقاطع فيديو من موقع الانفجار.

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة محترقة.

يأتي هذا مع توالي الضربات الجوية على الأراضي السورية، الأيام الأخيرة، وكان آخرها في ساعة مبكرة من الأحد بمنطقة حمص وريفها، حيث أدت لإصابة 5 عسكريين بجروح، وفقا لإعلام النظام السوري.

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