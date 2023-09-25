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غواتيمالا.. مقتل طفلة وفقدان 18 آخرين جراء الأمطار الغزيرة

منذ 12 دقيقة
خارطة غواتيمالا

خارطة غواتيمالا

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قالت السلطات في غواتيمالا الاثنين إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية تسببت في فيضان نهر في العاصمة غواتيمالا سيتي مما أدى لمقتل طفلة وفقدان 18 آخرين.

وقالت وكالة كونريد الوطنية لمواجهة الكوارث في غواتيمالا إن ستة منازل جرفتها المياه بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذي يمر عبر غواتيمالا سيتي في منطقة تبعد نحو ثلاثة كيلومترات جنوبي وسط المدينة.

وقال كيفن إسكوبار، الفني الميداني في كونريد، للصحفيين إن رجال الإنقاذ “عثروا على جثة طفلة يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات”. وأضاف “فضلا عن ذلك، هناك تقارير عن 18 مفقودا، بينهم ثمانية بالغين وعشرة قصر”.

وقالت كونريد إنها تواصل البحث عن المفقودين.

وتشر إحصاءات الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في غواتيمالا خلال موسم الأمطار الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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