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غواصات نووية روسية تنفذ تدريبات صاروخية في بحر بارنتس

منذ 8 دقائق
غواصة روسية

غواصة روسية

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الأربعاء عن الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي القول إن غواصات تابعة للأسطول أطلقت صواريخ كروز على أهداف بحرية في إطار تدريبات ببحر بارنتس.

ونقلت الوكالة عن الخدمة القول “طرادات قذائف الغواصات النووية… التابعة للأسطول الشمالي نفذت إطلاقا صاروخيا عمليا على أهداف بحرية في بحر بارنتس”.

كما ونقلت وكالة تاس للأنباء الأربعاء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا تناقش مع أقرب شركائها مسألة نشر أسلحة بعيدة المدى.

وقال ريابكوف للوكالة في مقابلة إن موسكو لديها “أوثق شركاء” في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية “يتم العمل معهم على الوضع الأمني ​​بشكل جوهري، ولا يقتصر الأمر على مستوى تبادل التقييمات”.

ونقلت تاس عن ريابكوف القول “لا يوجد شيء في هذا… المسألة مطروحة… مع عدد من شركائنا”، وذلك في إشارة إلى وضع أسلحة بعيدة المدى.

    المصدر :
  • رويترز

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