غواصة أمريكية إلى غوانتانامو رداً على السفن الروسية في كوبا

أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة أرسلت غواصتها الهجومية السريعة “USS Helena” إلى خليج غوانتانامو على خلفية وصول سفن حربية روسية إلى كوبا لإجراء تدريبات عسكرية.

ووفقا للبيان الذي أصدرته القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي اليوم الخميس، فإن الغواصة “تمر عبر منطقة المسؤولية الجغرافية للقيادة الجنوبية كجزء من مهمة لضمان الأمن البحري العالمي وحماية مصالح الدفاع

وأكد الجيش الأمريكي أن “موقع الغواصة وخط سيرها كان مخططا له مسبقا”.

وفي وقت سابق، أشارت قناة “ABC News” الأمريكية إلى أن البنتاغون يحاول التقليل من أهمية وصول السفن الحربية الروسية إلى كوبا لإجراء تدريبات عسكرية.

بدورها اعتبرت صحيفة “The American Thinker” أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث بإشارة واضحة إلى الولايات المتحدة عبر إرسال سفن البحرية الروسية إلى كوبا”.

وأشار مقال الصحيفة إلى أن ظهور السفن الروسية بالقرب من الساحل الأمريكي هو رد على إذن البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمها لمهاجمة الأراضي الروسية

ورست المجموعة البحرية الهجومية التابعة للأسطول الروسي الشمالي في ميناء هافانا بدولة كوبا في إطار رحلة طويلة تنفذها برفقة الغواصة النووية الروسية قازان والفرقاطة “الأدميرال غورشكوف”.

وكانت الولايات المتحدة قد حركت أسطولها البحري لمراقبة السفن الروسية وغواصة نووية قبيل بدء تدريبات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.

وبحسب مصادر قناة “ABC News”، فإن مدمرتين أمريكيتين وسفينتين مزودتين بأجهزة سونار ستراقبان الغواصة النووية الروسية، فيما تتموضع مدمرة أخرى وزورق أمريكي لخفر السواحل خلف السفن الروسية الثلاث.