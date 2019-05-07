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غوايدو: قريبون جداً من تحقيق التغيير في فنزويلا

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أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” الاثنين، أنّ بعضاً ممّن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء وباءت بالفشل “لم يفوا بوعودهم”، إلا أنه أعرب عن ثقته في إحداث تغيير في فنزويلا قريباً.

وقال غوايدو: “هناك أشخاص لم يفوا بوعودهم. هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك قريباً”.

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وأضاف رئيس البرلمان الذي نصّب نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا واعترفت بصفته هذه أكثر من 50 دولة، أنه “واضح اليوم أن هناك استياءً واسعاً، والقوات المسلّحة ليست في منأى منه”.

وتابع: “أنا متفائل كثيراً لأنّنا قريبون جداً من تحقيق التغيير في فنزويلا”.

 

المصدر: كاراكاس – فرانس برس

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