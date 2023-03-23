الخميس 1 رمضان 1444 ﻫ - 23 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش: العالم بحاجة لأن يقود الاتحاد الأوروبي مكافحة تغير المناخ

منذ 48 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل، اجتماع مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي وعددهم 27، في بروكسل (الخميس 23-3-2023) إن العالم يُعّوِل على الاتحاد الأوروبي في تولي زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ واحتواء الاحتباس الحراري.

وقال غوتيريش، في إشارة إلى أهداف المناخ لعام 2030، “نُعّوِل كثيرا على الاتحاد الأوروبي في أن يقود التحولات الضرورية حتى نتمكن من إعادة أجندة 2030 إلى المسار الصحيح”.

وأضاف “نحن قريبون من نقطة حرجة. نحتاج إلى عمل كبير… نُعّوِل على أن يتولى الاتحاد الأوروبي القيادة في هذا الصدد”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زعيم المعارضة راهول غاندي
بسبب انتقاده لمودي.. الحكم على زعيم المعارضة الهندية بالسجن عامين
اقتصاد‭ ‬الصين ينتعش بعد إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19
قائمة هورون لأثرى أثرياء العالم: مليارديرات الصين تناقصوا إلى النصف
آلاف الإسرائيليين يغلقون الشوارع احتجاجا على خطة التعديلات القضائية
آلاف الإسرائيليين يغلقون الشوارع احتجاجا على خطة التعديلات القضائية

الأكثر قراءة

ويل سميث
بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"
فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
وزير الأشغال علي حمية
الوزير حميه يزفّ بشرى جديدة للبنانيين!