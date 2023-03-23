غوتيريش: العالم بحاجة لأن يقود الاتحاد الأوروبي مكافحة تغير المناخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل، اجتماع مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي وعددهم 27، في بروكسل (الخميس 23-3-2023) إن العالم يُعّوِل على الاتحاد الأوروبي في تولي زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ واحتواء الاحتباس الحراري.

وقال غوتيريش، في إشارة إلى أهداف المناخ لعام 2030، “نُعّوِل كثيرا على الاتحاد الأوروبي في أن يقود التحولات الضرورية حتى نتمكن من إعادة أجندة 2030 إلى المسار الصحيح”.

وأضاف “نحن قريبون من نقطة حرجة. نحتاج إلى عمل كبير… نُعّوِل على أن يتولى الاتحاد الأوروبي القيادة في هذا الصدد”.