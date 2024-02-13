غوتيريش: الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح سيكون له عواقب مدمرة

أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، إنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وحذر غوتيريش من أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح في جنوب القطاع ستكون له عواقب مدمرة.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع بشأن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة.

واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد الجانبان على الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة.