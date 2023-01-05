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غوتيريش: الهدنة في أوكرانيا لن تحل محل "السلام العادل"

منذ ساعة واحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز

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قال متحدث باسم الأمم المتحدة (الخميس 5-1-2023) إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيرحب بأي هدنة في أوكرانيا خلال عيد الميلاد عند الأرثوذكس “مع العلم بأن ذلك لن يحل محل سلام عادل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

رفض مسؤول أوكراني كبير مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتي بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا واعتبره نفاقا، وقال إنه لن يكون من الممكن إعلان “هدنة مؤقتة” إلا عندما تغادر روسيا الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا.

وكتب المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على تويتر “يتعين على روسيا الاتحادية مغادرة الأراضي المحتلة، وعندها فقط ستنال ‘هدنة مؤقتة‘. احتفظوا بالنفاق لأنفسكم”.

وطان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد امر في وقت سابق بوقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، بعد مناشدة من رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي خطوة سبق أن رفضتها أوكرانيا ووصفتها بأنها فخ.

وسيبدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 12:00 يوم السادس من يناير كانون الثاني.

ويحتفل كثير من المسيحيين الأرثوذكس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير كانون الثاني.

ودعا بطريرك موسكو البطريرك كيريل في وقت سابق اليوم الخميس طرفي الحرب في أوكرانيا لإعلان هدنة في عيد الميلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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