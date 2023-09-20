غوتيريش: حرب روسيا في أوكرانيا تزيد التهديد النووي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن، الأربعاء، إن حرب روسيا في أوكرانيا “تفاقم التوتر الجيوسياسي والانقسامات وتهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد التهديد النووي وتوجد انقسامات عميقة في عالمنا المتعدد الأقطاب”.

وكان غوتيريش أول من ألقى كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا.

وينعقد المجلس خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا للمرة الأولى منذ غزو روسيا لبلاده في فبراير شباط 2022.

واعترض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قبل بدء الاجتماع على أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام المجلس المكون من 15 عضوا وترأسه ألبانيا الشهر الجاري.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما للسفير الروسي “أريد أن أؤكد لزملائنا الروس والجميع هنا أن هذه ليست عملية خاصة للرئاسة الألبانية… يوجد حل لهذا الأمر. إذا وافقتم على وقف الحرب لن يلقي الرئيس زيلينسكي كلمة”.

واجتمع مجلس الأمن عشرات المرات بشأن أوكرانيا خلال الأشهر التسعة عشر الماضية لكنه لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء لأن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو).