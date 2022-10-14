غوتيريش رحب باتفاق ترسيم الحدود: تطور مشجع

أشار المتحدّث الرّسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان بشأن “حلّ النّزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل”، إلى أنّ “الأمين العام يرحّب بالإعلانات الّتي تفيد بأنّ حكومتَي لبنان وإسرائيل قد اتّفقتا رسميًّا على تسوية نزاعهما على الحدود البحريّة، بوساطة الولايات المتحدة الأميركية”.

ولفت إلى أنّه “يعتقد بشدّة أنّ هذا التّطوّر المشجّع، يمكن أن يعزّز الاستقرار المتزايد في المنطقة والرّخاء للشّعبين اللّبناني والإسرائيلي”، مؤكّدًا أنّ “الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الجانبين، على النّحو المطلوب”. وذكرت أنّ “الأمين العام جدّد تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم التّنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، والقرارات الأخرى ذات الصّلة الّتي تظلّ أساسيّةً لاستقرار المنطقة”.