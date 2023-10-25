السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

غوتيريش: صُدمت من تحريف بعض تصريحاتي بشأن حماس

25 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2023 6:42 مساءً
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن “صدمته” حيال ما وصفه بـ”تحريف” تصريحات أدلى قبل يوم بشأن حماس أغضبت إسرائيل.

وأضاف غوتيريش للصحافيين “صُدمت من تحريف بعض تصريحاتي التي أدليت بها في مجلس الأمن الدولي أمس (…) كما لو أنني كنت أبرر الأعمال الارهابية التي تقوم بها حماس”.

وكان غوتيريش، قد أثار غضب إسرائيل عندما قال الثلاثاء، إن هجمات حماس “لم تحدث من فراغ”، وأن الفلسطينيون تعرضوا إلى “احتلال خانق” على مدى 56 عاما.

وأضاف أن معاناة الفلسطينيين لا تبرر هجمات حماس المروعة، وتلك الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وحذر غوتيريش أمام جلسة لمجلس الأمن تور وينسلاند، من أن الحرب في غزة قد تنتشر في كامل المنطقة. وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة جراء قصف غزة.

بدوره عبّر متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، عن ثقة الحكومة في الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك بعد مطالبة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة باستقالته.

فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك لا يتفق مع تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن غزة، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهجوم حماس.

هذا وطالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، باستقالة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الأمن العام في البحرين
    رئيس الأمن العام في البحرين: اللهم الطف بأهلنا الصابرين الثابتين في غزة
    النفط
    النفط يرتفع 3% وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط
    أنتوني بلينكن
    بلينكن: لا سبيل لتحقيق السلام الدائم إلا بحل الدولتين

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس