غوتيريش: صُدمت من تحريف بعض تصريحاتي بشأن حماس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن “صدمته” حيال ما وصفه بـ”تحريف” تصريحات أدلى قبل يوم بشأن حماس أغضبت إسرائيل.

وأضاف غوتيريش للصحافيين “صُدمت من تحريف بعض تصريحاتي التي أدليت بها في مجلس الأمن الدولي أمس (…) كما لو أنني كنت أبرر الأعمال الارهابية التي تقوم بها حماس”.

وكان غوتيريش، قد أثار غضب إسرائيل عندما قال الثلاثاء، إن هجمات حماس “لم تحدث من فراغ”، وأن الفلسطينيون تعرضوا إلى “احتلال خانق” على مدى 56 عاما.

وأضاف أن معاناة الفلسطينيين لا تبرر هجمات حماس المروعة، وتلك الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وحذر غوتيريش أمام جلسة لمجلس الأمن تور وينسلاند، من أن الحرب في غزة قد تنتشر في كامل المنطقة. وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة جراء قصف غزة.

بدوره عبّر متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، عن ثقة الحكومة في الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك بعد مطالبة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة باستقالته.

فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك لا يتفق مع تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن غزة، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهجوم حماس.

هذا وطالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، باستقالة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.