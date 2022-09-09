غوتيريش "قلق بشدة" إزاء قانون أصدرته كوريا الشمالية حول الأسلحة النووية

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة (الجمعة 9-9-2022) إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش “قلق بشدة” إزاء القانون الجديد الذي سنته كوريا الشمالية والذي يقضي بحقها في توجيه ضربات نووية استباقية لحماية نفسها.

وأبلغ دوجاريك للصحفيين بأن غوتيريش يدعو بيونجيانج لاستئناف المحادثات مع الأطراف المعنية لتحقيق السلام الدائم والنزع الكامل والقابل للتحقق منه للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

يشار إلى أن برلمان كوريا الشمالية أعلن فجر الجمعة 9/9/2022 أن البلاد باتت دولة نووية، ‏وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونغ يانغ ‏السلاح النووي، حق لا رجعة عنه‎.‎

وأكد البرلمان أن الزعيم كيم جونغ أون يمتلك السلطة الكاملة على ‏القرارات حول استخدام السلاح النووي‎.‎

وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: “لن ‏نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا”، مضيفا أن “السلاح النووي هو الخيار ‏الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك”، بحسب وكالة الأنباء ‏المركزية الكورية الرسمية‎.‎

ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب ‏الأعلى، إلى أنه “لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح ‏النووي في بلادنا‎”.‎

وشدد كيم جونغ أون على أن هناك أهمية كبيرة في إضفاء الشرعية على ‏سياسة القوة النووية‎.‎