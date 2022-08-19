الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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غوتيريش: كهرباء محطة زابوريجيا النووية من حق الشعب الأوكراني

منذ 42 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة من ميناء أوديسا الأوكراني

الأمين العام للأمم المتحدة من ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الكهرباء المولدة في محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا في الجنوب الأوكراني مملوكة لأوكرانيا، وطالب بالاحترام الكامل لهذا المبدأ.

وقال غوتيريش للصحفيين (الجمعة 19-8-2022) في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود ردا على سؤال عن خطط روسية محتملة لتحويل الكهرباء التي تنتجها المحطة الأوكرانية إلى شبكة الكهرباء الروسية إن المحطة يجب أن تكون منزوعة السلاح.

ومضى قائلا “من الواضح أن الكهرباء (المولدة) من زابوريجيا كهرباء أوكرانية، وهي ضرورية للشعب الأوكراني خاصة خلال الشتاء. ولا بد من الاحترام الكامل لهذا المبدأ”.

في سياق متصل، أكد غوتيريش أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان حصول دول العالم على المنتجات الغذائية الأوكرانية وأيضا الأغذية والأسمدة الروسية بشكل كامل، وذلك بعد اتفاق لتصدير الحبوب توسطت فيه الأمم المتحدة.

وفي إفادة صحفية بميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود، ذكر غوتيريش أن الدول النامية بحاجة إلى مساعدة لشراء مثل هذه الحبوب، ودعا إلى وصول الأغذية والأسمدة الروسية التي لا تخضع لعقوبات إلى الأسواق العالمية دون عوائق.

وقال “هذا اتفاق بين طرفين يخوضان صراعا مريرا. إنه غير مسبوق في نطاقه وحجمه. لكن لا يزال أمامنا طريق طويل نقطعه على جبهات عديدة”.

وأضاف “حان الوقت لتقديم دعم كبير وسخي حتى تتمكن الدول النامية من شراء الغذاء من هذا الميناء وموانئ أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

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