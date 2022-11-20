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غوتيريش: كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2022 8:06 صباحًا
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 20/11/2022 لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ‎ “COP 27” ‎في شرم الشيخ فشل في وضع ‏خطة “لخفض الانبعاثات بشكل جذري”.‏

وأكد غوتيريش: “كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا‎”.

وإلى جانب غوتيريش، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من الاتفاق حول الانبعاثات في “COP 27”.

وقال نائب رئيسة المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر: “ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام ولا يأتي ‏بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه” مؤكدا “خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك‎”.‎

واتفقت الدول المشاركة فيCOP 27 ‎اليوم الأحد على اتفاق شامل للمناخ في جلسة عامة ختامية‎.‎

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس المؤتمر أن الوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر جرت الموافقة عليها ‏بالإجماع‎.‎

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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