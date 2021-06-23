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غوتيريش: لتقديم مساعدات إلى سوريا لعام آخر

24 - يونيو - 2021
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر. وناشد غوتيريش مجلس الأمن الدولي تجديد تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر.

وحذر غوتيريش من أن إخفاق المجلس المكون من 15 عضوا في ذلك “سيكون له عواقب مدمرة”.

وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر جاجان شاباجين أعلن في 18 يونيو الحالي بعد عودته من جولة في حمص ودوما السوريتين، أن “الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المقتصر على توفير الغذاء والأدوية… نريد أن نبدأ الانتقال نحو دعم سبل العيش”.

وتابع: “ذهبت لرؤية المستشفى في دوما، حيث لم يتبق منه شيء سوى أعمد بوابته”.

وأضاف أن “السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريرا ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلا من الأموال النقدية”.

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