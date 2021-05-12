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غوتيريش: لمضاعفة إنتاج لقاحات الوقاية من “كورونا”

12 - مايو - 2021
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء مضاعفة إنتاج لقاحات الوقاية من كوفيد-19 داعياً لإعادة توزيع اللقاحات بصورة أكثر عدلا في الدول النامية التي تواجه موجات تفش جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال غوتيريش عقب اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو إنه من غير المقبول على الإطلاق العيش في عالم تستطيع فيه الدول المتقدمة تحصين أغلب مواطنيها في حين لا تستطيع الدول النامية الحصول على جرعة واحدة.

وحذر من مخاطر تحورات الفيروس مع انتشار سلالات جديدة “كالنار في الهشيم” في مناطق مختلفة من العالم النامي.

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