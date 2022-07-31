غوتيريش معلّقًا على أحداث العراق: ندعو الى التهدئة وتجاوز الخلافات

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات ‏فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وذلك في تعليقه على الاحتجاجات الأخيرة في العراق.‏

كذلك، دعا غوتيريش “جميع الأطراف والجهات الفاعلة الى تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة – من خلال الحوار السلمي والشامل- قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير”، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.

وأكد أنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص، داعيًا إلى ضمان حماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة.

في السياق، لفت الأمين العام إلى أن “احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات”.

وكان المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري قد نظموا احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وذلك اعتراضًا على ترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” لمحمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد.

من جانبه، دعا “الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي في البلاد، بهدف مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر من أجل إفساح المجال أمام الحوار.