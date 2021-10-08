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غوتيريش: هذا أفضل حليف لوباء كورونا

منذ 44 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “هو أفضل حليف لوباء كوفيد-19”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وصف غوتيريش سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأنها “ليست فقط مسألة لا أخلاقية، بل تنم عن غباء أيضا”، مؤكدا أن ذلك يفتح الطريق لظهور متحورات قد تكون خطيرة.

ولفت إلى أن ذلك “يسمح للنسخ المتحورة بالتطور بحرية مما يؤدي إلى وفاة ملايين آخرين وإطالة أمد الانكماش الاقتصادي”، مؤكدا أن “عدم تأمين توزيع عادل للقاحات ليس فقط مسألة لا أخلاقية، بل تنم عن غباء أيضا”.

بدوره، قال تيدروس إن “56 دولة أخفقت في تحقيق ذلك، لكن لم يكن ذلك بسبب خطأ من جانبها” بل بسبب نقص اللقاحات.

وأوضح أنه “بحلول نهاية سبتمبر تم فعليا إعطاء حوالى 6,5 مليارات جرعة في جميع أنحاء العالم”، مضيفا: “مع وصول الإنتاج العالمي للقاحات إلى حوالى 1,5 مليار جرعة شهريا، تبدو الإمدادات كافية لتحقيق أهدافنا شرط أن يتم توزيعها بشكل عادل”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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