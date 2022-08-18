غوتيريش: هناك حاجة لروح التوافق بشأن مبادرة الحبوب الأوكرانية

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس على إبداء “روح التوافق” وضمان استمرار نجاح الاتفاق الذي أُبرم بوساطة المنظمة الدولية والذي مكّن أوكرانيا من استئناف صادرات الحبوب من موانئها على البحر الأسود.

وقال غوتيريش بعد محادثات في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا إن 21 سفينة أبحرت من موانئ أوكرانية بموجب الاتفاق خلال أقل من شهر، وإن 15 أخرى غادرت إسطنبول إلى أوكرانيا لتحميلها بالحبوب وإمدادات غذائية أخرى.

وأضاف للصحفيين في لفيف “إنها البداية. أحث جميع الأطراف على ضمان استمرار النجاح‭”‬.

ومضى يقول “عملت الأطراف منذ أول يوم بشكل احترافي وبنية صادقة للمحافظة على استمرار تدفق الغذاء. أنشد استمرار ذلك وأناشدهم التغلب على جميع العقبات بروح التوافق وتذليل جميع الصعوبات على نحو دائم”.