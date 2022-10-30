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غوتيريش يؤجل سفره للجزائر بسبب اتفاق الحبوب الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأحد إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، “قلق للغاية” إزاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وإنه أرجأ يوما سفره إلى العاصمة الجزائرية لحضور القمة العربية للتركيز على هذه المسألة.

وأضاف في بيان “يواصل الأمين العام المشاركة في الاتصالات المكثفة الهادفة إلى إنهاء تعليق روسيا مشاركتها (في الاتفاق)”.

وأضاف “تهدف المشاركة نفسها أيضا إلى إعادة تمديد مبادرة تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وتنفيذها بشكل كامل، بالإضافة إلى تذليل العقبات المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية”.

وعلقت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيها الأمم المتحدة، بعد ما قالت موسكو إنه هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على أسطولها في شبه جزيرة القرم، ما يوجه ضربة إلى محاولات تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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