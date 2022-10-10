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غوتيريش يحثّ المجتمع الدولي على نشر قوات دولية في هايتي

منذ 40 دقيقة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي على إرسال قوات لدعم هايتي التي طلبت المساعدة في مواجهة العصابات الإجرامية.

وكتب “ستيفان دوجاريك”، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان أن “الأمين العام يحضّ المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر بشكل طارئ في مطلب حكومة هايتي بالنشر الفوري لقوة دولية متخصصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية”.

وأضاف أن غوتيريش “يبقى قلقًا جدا بشأن الوضع في هايتي التي تواجه تفشي حالات الكوليرا في سياق تدهور أمني دراماتيكي أصاب البلاد بالشلل”.

ومن المتوقّع أن يناقش مجلس الأمن الأزمة في هايتي في 21 تشرين الأول الجاري. وقد سلّم الأمين العام للأمم المتحدة “مجلس الأمن الأحد رسالة تحدد الخيارات لتعزيز الدعم الأمني” في هايتي وفقًا للقرار 2645 الذي تم تبنيه في 15 يوليو الماضي. ومدّد هذا القرار لعام واحد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (بينو) الذي حل محل البعثة الأممية لحفظ السلام، والذي يحاول مساعدة الشرطة المحلية.

كما ندّد غوتيريش بـ”العصابات الإجرامية التي سيطرت على بنى تحتية استراتيجية مثل ميناء بور أو برنس الدولي ومحطة الوقود الرئيسية في البلاد”، معربًا عن قلقه “لعودة ظهور الكوليرا ولأن الوضع الحالي قد أوجد الظروف المثالية لزيادة مطردة (في حالات) الكوليرا في كل أنحاء البلاد”.

وأفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة “بوكشيه إدمون” بأن بلاده طلبت الخميس الماضي “مساعدة دولية” للتصدي للعصابات الإجرامية التي تسبّب أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها. وأضاف: هايتي تنتظر “المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه”.

وتشهد هايتي أعمال شغب ونهب واحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في سبتمبر الماضي. وتعاني الشرطة الهايتية من ضعف إمكاناتها منذ أعوام، ويبلغ عدد قواتها نحو 10 آلاف عنصر فقط.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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