الخميس 6 رجب 1445 ﻫ - 18 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش يحث إيران وباكستان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2024 9:46 مساءً
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إن الأمين العام حث إيران وباكستان على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر” وذلك بعد تبادل للضربات العسكرية بين البلدين.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك “الأمين العام يؤكد ضرورة معالجة جميع المخاوف الأمنية بين البلدين بالوسائل السلمية عبر الحوار والتعاون ووفقا لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعلاقات حسن الجوار”.

كانت باكستان قد شنت ضربات على مسلحين انفصاليين داخل إيران في وقت سابق اليوم الخميس 18\1\2023 في هجوم انتقامي بعد يومين من إعلان طهران توجيه ضربة لقواعد جماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاشتباكات بين إيران وباكستان هذا الأسبوع تظهر أن طهران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة.

وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران الخميس، وذلك في ضربة انتقامية بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وذكر بايدن “كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة ونعمل الآن (لتحديد) مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ماثيو ميلر
غزة تحت النار
ماثيو ميلر: "لا سبيل" لحل تحديات إسرائيل الأمنية إلا بإقامة دولة فلسطينية
مؤشر الأسهم الأوروبية
انتعاش الأسهم الأوروبية بعد ثلاث جلسات من الخسائر
وزارة الخارجية الأميركية
الخارجية الأميركية تحث كل أطراف التوتر بين إيران وباكستان على ضبط النفس

الأكثر قراءة

من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
غزة تحت النار
صحف عالمية: نتنياهو قد يجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!
هل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب الخيانة ؟