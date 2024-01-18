غوتيريش يحث إيران وباكستان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إن الأمين العام حث إيران وباكستان على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر” وذلك بعد تبادل للضربات العسكرية بين البلدين.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك “الأمين العام يؤكد ضرورة معالجة جميع المخاوف الأمنية بين البلدين بالوسائل السلمية عبر الحوار والتعاون ووفقا لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعلاقات حسن الجوار”.

كانت باكستان قد شنت ضربات على مسلحين انفصاليين داخل إيران في وقت سابق اليوم الخميس 18\1\2023 في هجوم انتقامي بعد يومين من إعلان طهران توجيه ضربة لقواعد جماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاشتباكات بين إيران وباكستان هذا الأسبوع تظهر أن طهران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة.

وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران الخميس، وذلك في ضربة انتقامية بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وذكر بايدن “كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة ونعمل الآن (لتحديد) مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك”.