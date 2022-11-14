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غوتيريش يحث مجموعة الـ20 على العمل بشأن المناخ

منذ دقيقتين
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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زاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، الضغوط على دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى للعمل معا لإبطاء الاحتباس الحراري قائلا إن تحركها أو عدمه سيحدد مصير كوكب الأرض.

كان غوتيريش يتحدث في جزيرة بالي الإندونيسية قبل القمة السنوية لمجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام، بعد أسبوع من تحذيره أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ بمصر من أن العالم يسير “في طريق سريع نحو جحيم مناخي ونضع قدمنا على دواسة السرعة”.

واقترح غوتيريش “اتفاق تضامن مناخي”، وبموجب ذلك الاتفاق ستبذل الاقتصادات المتقدمة جهودا إضافية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مع توفير المساعدة المالية والفنية لتعجيل انتقال الاقتصادات الناشئة إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقال غوتيريش “يمكن لقادة مجموعة العشرين إنجاح اتفاق التضامن المناخي أو إفشاله”.

وأضاف “التحرك أو عدمه من جانب مجموعة العشرين سيحدد سواء كان كل إنسان لديه أو ليس لديه فرصة للعيش بشكل مستدام وفي سلام على ظهر كوكب صحي”.

    المصدر :
  • رويترز

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