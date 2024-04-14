غوتيريش يحذر: "الشرق الأوسط على حافة الهاوية"!

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأحد 14-4-2024) إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل مذكرا أعضاء المنظمة بأن الأعمال الانتقامية التي تنطوي على استخدام القوة محظورة بموجب القانون الدولي.

وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي “الشرق الأوسط على حافة الهاوية. شعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق. الآن حان الوقت لنزع فتيل الصراع وخفض التصعيد”.

وشنت إيران الهجوم ردا على ما يشتبه بأنها غارة إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أدت إلى مقتل ضباط كبار بالحرس الثوري الإيراني.

ويؤجج احتمال اندلاع حرب مفتوحة بين الخصمين اللدودين تنجر إليها الولايات المتحدة التوتر في الشرق الأوسط، مما دفع قوى عالمية ودولا عربية إلى الدعوة لضبط النفس في سبيل تجنب مزيد من التصعيد.

في السياق، قال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم مضاد على إيران إذا قررت إسرائيل الرد على هجوم كبير تعرضت له الليلة الماضية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وقال جون كيربي، كبير المتحدثين باسم البيت الأبيض للأمن القومي، لبرنامج (هذا الأسبوع) على شبكة إيه.بي.سي اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تريد الحرب.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أردنية بأن العاهل الأردني الملك عبد الله قال لبايدن في اتصال هاتفي اليوم الأحد إن أي تصعيد إضافي من جانب إسرائيل من شأنه أن يوسع الصراع في المنطقة.