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غوتيريش يدعو إلى إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

23 - يونيو - 2021
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

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حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في بداية انعقاد مؤتمر “برلين 2″، على “ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل”.

قال غوتيريش: “الانتخابات أهمية قصوى بالنسبة لليبيا”، داعيا السلطات الليبية إلى “توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها”.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة على “إفساح الفرصة لكل الليبيين للمشاركة في الانتخابات بنزاهة وحرية”، مطالبا مجلس النواب الليبي بـ”توضيح الأسس التي ستقام عليها الانتخابات العامة، واعتماد مشروع الميزانية العامة”.

كما شدد أنطونيو غوتيريش على “ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا”.

بالإضافة إلى ما سبق، وجه غوتيريش دعوة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “التبرع بمبلغ 189 مليون دولار لدعم الانتخابات، وإلى دعم المجموعات الأكثر هشاشة”، معربا عن قلقه من “الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا”، وذلك بحسب “الوسط” الليبية.

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