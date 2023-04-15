غوتيريش يدعو إلى إنهاء العنف في السودان

دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش، السبت إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف في السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على تويتر أن غوتيريش تحدث مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان لرويترز، السبت، إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 183 في المواجهات الدائرة في أنحاء البلاد.

ولم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كان جميع الضحايا من المدنيين.

وقتل شخصان في مطار الخرطوم وأربعة في أم درمان وثمانية في مدينة نيالا وستة في مدينة الأبيض وخمسة في الفاشر، بحسب المصدر.

واندلعت اشتباكات في وقت سابق اليوم السبت. وأعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم ومطاري الخرطوم ومروي.