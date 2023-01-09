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غوتيريش يدعو إلى "استثمارات ضخمة" لتعافي باكستان بعد الفيضانات المدمرة

منذ 35 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الاثنين 9-1-2023) لتقديم دعم ضخم من الدول المانحة لمساعدة باكستان في جهود إعادة الإعمار بعد الفيضانات المدمرة، والتي من المتوقع أن تتكلف أكثر من 16 مليار دولار.

وقال غوتيريش في افتتاحية مؤتمر في جنيف “يجب أن تكون جهودنا واستثماراتنا الضخمة على قدر الاستجابة البطولية لشعب باكستان لدعم مجتمعاتهم المحلية في المستقبل”.

وأضاف غوتيريش أن باكستان كانت “ضحية لمرتين” لكل من تغير المناخ ولنظام مالي عالمي رفض تمويل الدول ذات الدخل المتوسط وتخفيف الدين عنها، وشدد جوتيريش على الحاجة إلى وجود حلول مبتكرة.

    المصدر :
  • رويترز

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