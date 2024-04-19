غوتيريش يدعو إلى وقف دائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط

ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أن غوتيريش قال إن “الوقت قد حان لوقف دائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط”.

وأضاف دوجاريك “يستنكر الأمين العام أي عمل انتقامي ويناشد المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها”.

وأمس الخميس، حذّر غوتيريش لدى مخاطبته جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، من أنّ الشرق الأوسط “على شفير” الانزلاق إلى “نزاع إقليمي شامل”، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في “لحظة الخطر القصوى هذه”.

وقال غوتيريش “في غزة، أدّت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم” على الصعيد الإنساني.

وأكد أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من “الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية” والجوع.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف على الإقرار المهم الذي ينبغي أن تتطلع به السلطة الفلسطينية في غزة والعمل على تمكينها من العودة.