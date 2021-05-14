غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد في غزة و”إسرائيل”

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال العسكرية في قطاع غزة و”إسرائيل”.

وقال غوتيريش “احتراما لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل. لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء. ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى التطرف في كل المنطقة”.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region. — António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021