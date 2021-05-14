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غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد في غزة و”إسرائيل”

14 - مايو - 2021
آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 9:39 صباحًا
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال العسكرية في قطاع غزة و”إسرائيل”.

وقال غوتيريش “احتراما لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل. لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء. ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى التطرف في كل المنطقة”.

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