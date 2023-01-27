غوتيريش يدعو "لأقصى درجات ضبط النفس" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش “قلق للغاية” بسبب التصعيد الحالي للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ويدعو “لأقصى درجات ضبط النفس” (الجمعة 27-1-2023).

وقال المتحدث إن غوتيريش أدان بشدة هجوم اليوم الذي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأصاب عشرة آخرين في معبد يهودي على أطراف القدس.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أمس الخميس عبرت فيه عن “قلقها البالغ” حيال العنف في الضفة الغربية، وحثت الجانبين على تهدئة الصراع.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الأمم المتحدة ومصر وقطر دعت أيضا إلى الهدوء.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الذي يزور إسرائيل والضفة الغربية في رحلة رُتبت قبل أعمال العنف الأخيرة، سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا السبت. ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الأمريكيين في القدس.

وقال نتنياهو، الذي عاد للسلطة هذا العام على رأس واحدة من أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل، إن إسرائيل لا تتطلع إلى تصعيد الوضع، غير أنه أصدر أوامر لقوات الأمن بالبقاء في حالة تأهب.