غوتيريش يرحب بإبحار أول سفينة حبوب من أوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه رحب، الاثنين بإبحار أول سفينة تحمل حبوبا من أوكرانيا من ميناء أوديسا الأوكراني إلى لبنان قائلا إنه يأمل في أن تتبعها سفن أخرى كثيرة.

وغادرت السفينة رازوني، التي تحمل علم سيراليون، أوديسا إلى الأسواق الخارجية بموجب اتفاق ممر آمن وهي الأولى التي تغادر أوكرانيا منذ الغزو الروسي الذي أوقف الشحن عبر البحر الأسود منذ خمسة أشهر.

وأمكن تسيير السفينة بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة بين روسيا وأوكرانيا وقع الشهر الماضي.

واعتبر الكرملين أنّ مغادرة أول سفينة تحمل حبوبًا ميناء أوديسا الأوكراني، بموجب اتفاق توسطت فيه تركيا، أنباء “إيجابية جدا”.

و أكّد مسؤولون أوكرانيون وأتراك أنّ السفينة غادرت ميناء أوديسا إلى لبنان الاثنين 1 آب بموجب اتفاق ممر آمن‭‭‭ ‬.

ووصف وزير خارجية أوكرانيا ذلك بأنه “يوم ارتياح للعالم” خاصة للدول المهددة بالأزمات الغذائية والجوع بسبب تعطل الشحنات.

الى ذلك، قال وزير البنية التحتية الأوكراني “أولكسندر كوبراكوف”: “غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء… اليوم أوكرانيا، ومعها شركاؤها، يتخذون خطوة أخرى لمنع جوع العالم”.

هذا وتسهم روسيا وأوكرانيا بقرابة ثلث صادرات الحبوب العالمية. لكن العقوبات الغربية على روسيا والقتال بطول الساحل الشرقي لأوكرانيا حال دون الخروج الآمن لسفن الحبوب من الموانئ.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب من وإلى موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.