الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
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غوتيريش يرحب بعودة روسيا لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش رحب ،الأربعاء، باستئناف روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وإنه يواصل بذل الجهد من أجل تمديد الاتفاق الذي يمكن أن ينتهي العمل به يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال دوجاريك “يواصل الأمين العام اتصالاته مع الأطراف من أجل التمديد والتطبيق الكامل للمبادرة، وهو ما زال أيضا ملتزما بإزالة العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية”.

وتراجعت العقود الآجلة للقمح من شيكاجو وحتى أوروبا الأربعاء، بعد أن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد أن علقتها مطلع الأسبوع في خطوة هددت إمدادات الغذاء العالمية.

وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق في مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.

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