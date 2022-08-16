غوتيريش يزور أوكرانيا هذا الأسبوع ولقاءان مرتقَبان مع أردوغان وزيلينسكي

أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام للمنظمة الدولية “أنطونيو غوتيريش” سيسافر إلى لفيف في أوكرانيا للقاء الرئيس “فولوديمير زيلينسكي” والرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يوم الخميس.

وأضاف أن غوتيريش سيزور أيضا يوم الجمعة ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، حيث استؤنفت صادرات الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.

المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” أفاد بأن غوتيريش سيجتمع مع زيلينسكي في لفيف غرب أوكرانيا، لبحث الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، إلى جانب إيجاد حل سياسي للصراع مع روسيا.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا اللوم في قصف وقع قرب المحطة النووية في شرق أوكرانيا، والتي سيطرت عليها القوات الروسية في المراحل الأولى من غزوها الذي بدأ في 24 فبراير شباط. ولا يزال فنيون أوكرانيون يديرون المحطة.

هذا واقترحت الأمم المتحدة المساعدة في تسهيل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا من كييف، لكنّ روسيا قالت إن أي مهمة تمر عبر العاصمة الأوكرانية خطيرة للغاية.

ومن المقرر أن يزور غوتيريش يوم السبت مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يضم مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للإشراف على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي وقت سابق، رُفع الحصار عن ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى المشترين. وقالت الأمم المتحدة إن الاتفاق يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة.