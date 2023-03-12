غوتيريش يستشهد بآية قرآنيّة.. ويتصدّر مواقع التواصل بحديثه عن "الإسلام"

“وإنْ أحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأنَّهم قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ”، بهذه الآية من سورة التوبة من القرآن الكريم، استشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليُعبّر عن مدى الرحمة التي يحملها الدين الإسلاميّ.

فقد تصدرت كلمة غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر رمضان المبارك، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة من المتابعين.

إذ أشاد رواد مواقع التواصل بكلمة الأمين العام عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات، وأنّ رسالة السلام والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهامًا للناس حول العالم.

كلمة رائعة للأمين العام للأمم المتحدة#غوتيريش عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات pic.twitter.com/cvWK7bGZLP — إبراهيم فراج الفريدي (@ibrahimff1872) March 11, 2023

غوتيريش قال إنّه منذ أكثر من ألف عام ورسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام تُشكّل إلهامًا للناس حول العالم، مشيرًا إلى أنّ كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام.

كما كشف غوتيريش أنّه عندما كان يشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأى سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها للأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها.

🔹 انطونيو #غوتيريش : على بعد أيام من شهر #رمضان ومنذ اكثر من الف عام ، ورسالة السلام والتراحم التي جاء بها #الاسلام تشكل الهاماً للناس حول العالم.

#اللواء pic.twitter.com/4xccfDlpWF — اللواء (@al_liwaaQT) March 11, 2023

أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن سماحة الإسلام وترحيب البلاد الإسلامية للاجئين أيا كانت ديانتهم، وذلك فى كلمته بمناسبة حلول شهر #رمضان الكريم

#يوم_العلم pic.twitter.com/bNSbDvH8Fr — صحيفة العرب (@alarab_kw) March 11, 2023

كلمة الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريش

بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ}

صدق الله العظيم pic.twitter.com/DqZ08zVHXS — سليمان إبراهيم المرجان (@SalmannKw) March 11, 2023