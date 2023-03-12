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غوتيريش يستشهد بآية قرآنيّة.. ويتصدّر مواقع التواصل بحديثه عن "الإسلام"

منذ 4 دقائق
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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“وإنْ أحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأنَّهم قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ”، بهذه الآية من سورة التوبة من القرآن الكريم، استشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليُعبّر عن مدى الرحمة التي يحملها الدين الإسلاميّ.

فقد تصدرت كلمة غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر رمضان المبارك، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة من المتابعين.

إذ أشاد رواد مواقع التواصل بكلمة الأمين العام عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات، وأنّ رسالة السلام والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهامًا للناس حول العالم.

غوتيريش قال إنّه منذ أكثر من ألف عام ورسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام تُشكّل إلهامًا للناس حول العالم، مشيرًا إلى أنّ كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام.

كما كشف غوتيريش أنّه عندما كان يشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأى سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها للأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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