غوتيريش يطالب بتوفير 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها حيال توفير الاعتمادات المالية لمساعدة الدول الفقيرة بمكافحة التغير المناخي.

وكتب غوتيريش في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية”.

وأضاف: “الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023… يجب أن يتم هذا العام”.

وتابع: “العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لدينا فرصة للانتظار لعام آخر”.

Wealthier countries must finally make good on the $100 billion climate finance commitment to developing countries. This promise cannot wait until 2023, it must happen this year. We're in an emergency. None of us have years to wait. pic.twitter.com/H9qC893r5r — António Guterres (@antonioguterres) January 22, 2022

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة حضر قمة مجموعة السبع في فرنسا، لحشد الجهود للمشاركة في قمة المناخ التي سيعقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر المقبل.

ودعا غوتيريش، دول مجموعة “السبع الكبار” للانخراط في الجهود الرامية إلى التصدي للتغير المناخي.

وأكد الأمين العام أن الوضع الحالي يعد أسوأ مما كان عليه عندما توصلت دول العالم إلى اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

وقال غوتيريش: “من الضروري أن تلتزم الدول بزيادة العهود الواردة في اتفاق باريس، لأنها لم تعد كافية كما أنها لا تطبق في الوقت الراهن. نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والتزام أقوى…. نتطلع إلى أن تأتي الدول إلى قمة المناخ في نيويورك بتعهدات بالعمل على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، وأن ترفع بشكل كبير سقف طموحها في المساهمات المحددة وطنيا بشأن العمل المناخي، والتي يتعين مراجعتها عام 2020”.