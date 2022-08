غوتيريش يطالب بتوفير 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها حيال توفير الاعتمادات المالية لمساعدة الدول الفقيرة بمكافحة التغير المناخي.

وكتب غوتيريش في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية”.

وأضاف: “الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023… يجب أن يتم هذا العام”.

وتابع: “العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لدينا فرصة للانتظار لعام آخر”.

