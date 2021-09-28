غوتيريش يطالب بضخ تريليون دولار لحماية المتضررين من “كورونا”

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنية لتكثيف جهود حماية العمال المتضررين من جائحة كورونا في العالم، بضخ مبالغ إضافية تصل إلى تريليون دولار.

وقال إن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة واضحة في الوصول إلى اللقاحات، وقدرة الدول الغنية على الاقتراض بنسب ميسّرة لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، فيما تترك الدول الفقيرة لتمويل الديون بمعدلات فائدة عالية.​

تصريحات غوتيريش تزامنت مع تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,752,875 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء استناداً إلى مصادر رسميّة.

وتأكدت إصابة 232,273,010 أشخاص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره.

وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.