غوتيريش يطلب الاجتماع مع بوتين وزيلينسكي لوقف الحرب في أوكرانيا

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش‭‭ ‬‬من كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل منفصل استقباله لمناقشة سبل وقف الحرب وإحلال السلام بعد غزو موسكو لجارتها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رسالتين منفصلتين سُلمتا للبعثتين الدائمتين الروسية والأوكرانية بعد ظهر أمس الثلاثاء تطلب من بوتين استقبال جوتيريش في موسكو ومن زيلينسكي استقباله في كييف.

وأضاف دوجاريك في بيان “قال الأمين العام، في هذا الوقت الذي يشهد مخاطر كبيرة وتداعيات خطيرة، إنه يود مناقشة الخطوات العاجلة لإحلال السلام في أوكرانيا ومستقبل التعددية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ودعا غوتيريش أمس الثلاثاء إلى وقف القتال لأربعة أيام في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة للطائفة الأرثوذكسية من أجل السماح بممرات آمنة للمدنيين لمغادرة مناطق الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشدة.

وقال في تصريح للصحافيين: “”أطالب بهدنة إنسانية لمدة 4 أيام للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية” لإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً في أوكرانيا، وممرات آمنة لتمكين المدنيين من الخروج من الشرق الأوكراني.

ومع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا روسيا بالاستماع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإنهاء العملية العسكرية في بلاده أو السماح على الأقل بهدنة إنسانية.

وقال كوليبا عبر حسابه على تويتر الثلاثاء: “لطالما كانت أوكرانيا ولا تزال مستعدة للسعي من أجل السلام”.